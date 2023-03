Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) hält die Märkte in Atem, so die Analysten der Helaba.Ungeachtet des Beschlusses des Finanzministeriums (nach Empfehlungen seitens der FED und der FDIC), dass alle Kundeneinlagen geschützt würden und den Kunden gestern wieder zur Verfügung gestanden hätten, komme es bei Anteilseignern und Wertpapierbesitzern zu erheblichen Einbußen. Dies gelte auch bei der in New York ansässigen Signature Bank, die ebenfalls in Schwierigkeiten stecke. Bei beiden Instituten solle es somit zu einer geordneten Abwicklung kommen. ...

