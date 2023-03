Die chinesische Elektroauto-Marke Neta von Hozon Auto hat mit dem Bau ihrer ersten Produktionsstätte außerhalb Chinas begonnen. Diese entsteht in der thailändischen Hauptstadt Bangkok und soll Ende Januar 2024 in Betrieb genommen werden. Das Werk wird Neta nach eigenen Angaben als wichtiger Standort für die Herstellung und den Export von E-Autos mit Rechtslenkung in die ASEAN-Staaten dienen. Angaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...