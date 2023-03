Auch am Montag ging es mit den Kursen an der Wall Street weiter abwärts. Allerdings ließ die Abwärtsdynamik etwas nach. So verbuchte der Dow Jones nur einen Tagesverlust von 0,28% bzw. gut 90 Punkten auf 31.819,14 Punkte. Das war allerdings weiterhin der fünfte Verlust-Tag in Folge. Immerhin hatte er sich deutlich von seinem Tagestief erholen können, das über 280 Punkte im Minus gelegen hatte. Geht es nach den Futures am Dienstag, könnte sogar eine ...

