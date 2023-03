(shareribs.com) Chicago 14.03.2023 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel kaum verändert. Die Marktteilnehmer rechnen mit einer Fortsetzung des Exportabkommens. In den USA ist es in vielen Regionen zu trocken. Nachdem die Fortsetzung des Exportabkommens der Ukraine die Weizenpreise unter Druck gesetzt hat, sorgt die Trockenheit in den USA für eine Stabilisierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...