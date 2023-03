Nach der Schließung der SVB Bank und der Signature Bank konnte sich die US-Börsen am Montag etwas stabilisieren. Allerdings geriet mit der First Republic Bank ein weiteres Finanzinstitut in eine bedrohliche Schieflage. So brach der Aktienkurs von First Republic gestern in New York um 61,83 % auf 31,21 $ ein, wobei der Handel zeitweise ausgesetzt wurde. Auch die Regionalbanken Western Alliance Bancorporation und PacWest Bancorp mussten massive, zweistellige Kursverluste verbuchen. Trotz der Besorgnis über weitere mögliche Bankpleiten konnte sich der Dow Jones mit einem moderaten Minus bei 31.819 Punkten stabilisieren. Der S&P 500 sank um 0,15 % auf 3.855 Punkte, während der der Nasdaq 100 sogar um 0,79 % auf 11.923 Punkte zulegte, da er von zwei Übernahmen im Biotech-Bereich Rückenwind erhielt. Heute Nachmittag (13.30 Uhr) werden in den USA die Inflationszahlen für den Februar veröffentlicht. Nach 6,4 % für Januar erwarten Experten für den Februar einen Rückgang der Inflation auf 6 %. An den deutschen Börsen zeigte sich heute im vorbörslichen Handel eine Stabilisierung. Diese Tendenz bestätigte der Dax und eröffnete den Handel mit einem Plus von 0,38 % bei 15.016 Punkten.



Bernecker,Börsenkompass,Aktie,Finanzen,Börse,Geldanlage,Empfehlungen,Rendite,Geld,Markt,Zinsen,Kapital,Einschätzung,Aktienmarkt,Devisen,Rohstoffe,Experten,Depot,Portfolio,Musterportfolio,Empfehlungsliste,DAX,Dow Jones,Nasdaq,Marktbericht,IPO





Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken