Paris, 14. März 2023 (ots/PRNewswire) -Nach der erfolgreichen Einführung seiner bahnbrechenden Abonnementkarten in China und Brasilien kündigt Accor heute die Wiederbelebung der ibis BUSINESS und BUSINESS PLUS Vielfliegerkarten durch die Schaffung der ALL PLUS ibis und ALL PLUS Voyageur an.ALL PLUS ist ein echter Beschleuniger des Accor Live Limitless Treueprogramms und bietet Geschäfts- und Urlaubsreisenden Sicherheit, wenn es darum geht, den besten Preis zu finden, die Verfügbarkeit von Zimmern in letzter Minute freizuschalten oder den Status zu verbessern. Alle PLUS Voyageur-Mitglieder profitieren von einem Rabatt in Höhe von 20 % bei 10 Luxury & Premium-Hotelmarken und einem Rabatt in Höhe von 15 % bei 9 mittelgroßen und Economy-Marken. Die auf das Economy-Segment ausgerichtete ALL PLUS ibis-Karte bietet 15 % Rabatt bei den Marken der ibis-Familie: ibis, ibis Styles und ibis budget.Da jeder dritte Geschäftsaufenthalt 2 bis 7 Tage im Voraus gebucht wird, beinhaltet ALL PLUS eine Buchungspriorität, die ein Zimmer bis zu 2 Tage vor der Ankunft freischaltet, selbst wenn das Hotel ausgebucht ist. In dem Bestreben, unseren Kunden die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen, nutzt ALL PLUS die Vorteile unseres Treueprogramms ALL - Accor Live Limitless und stuft jeden Teilnehmer sofort auf mindestens den Silber-Status hoch.Durch die tiefgreifende Aktualisierung seiner Produktlinie für Vielreisende möchte Accor einen weiteren Marktanteil auf dem neuen bleisure Markt gewinnen, der Geschäfts- und Freizeitaktivitäten unter einem Dach kombiniert, wodurch die Buchungsvorlaufzeit verkürzt und die Aufenthaltsdauer verlängert wird. Dieses Produkt ermöglicht es der Gruppe auch, teilnehmende Hotels für Geschäftsreisen und "work from anywhere"-Standorte zu positionieren."Vor dem Hintergrund unseres branchenweit anerkannten Treueprogramms ALL - Accor Live Limitless wollten wir regionale Abonnementprodukte entwickeln, die bei den Reisenden von heute Anklang finden würden. Diese Karten bieten Zugang zu unseren besten Hospitality-Marken zum höchsten rationalen Wert bei Buchungen auf ALL.com oder der App", sagte Mehdi HEMICI, Chief Loyalty und E-Commerce Officer."Nach 10 Jahren des Bestehens war es an der Zeit, dass kostenpflichtige BUSINESS-Karten die wachsenden Trends von bleisure und "work from anywhere" annehmen. Einfacher, stärker und besser eingebettet in das zentrale Treueprogramm bietet ALL PLUS Unternehmen jeder Größe, Freunden, Paaren und Familien die beste Möglichkeit, 4.000 Objekte in 100 Ländern zu genießen.", fügte Maxime GAREAU, Vice President Global Membership Subscription hinzu.Die Accor Plus Karten für den asiatisch-pazifischen Raum und Indien werden beide ihren Wachstumskurs fortsetzen und 2024 in die ALL PLUS Familie überführt.Um mehr über alle PLUS zu erfahren, besuchen Sie hier unsere Website: ALL PLUSINFORMATIONEN ZU ACCORAccor ist weltweit führende Hotelgruppe, die in mehr als 110 Ländern in 5.400 Häusern, 10.000 gastronomischen Betrieben, Wellness-Einrichtungen und flexiblen Arbeitsräumen Erlebnisse bietet. Die Group verfügt über eines der vielfältigsten Gastgewerbe-Ökosysteme der Branche, das mehr als 40 Hotelmarken vom Luxus- bis zum Economy-Segment und mit Ennismore auch Lifestyle umfasst. Accor hat sich dazu verpflichtet, positive Maßnahmen in Bezug auf Unternehmensethik und Integrität, verantwortungsbewussten Tourismus, nachhaltige Entwicklung, gemeinschaftliche Förderung sowie Diversität und Inklusion zu ergreifen. Accor SA wurde 1967 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist an der Euronext Paris (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC Market (Ticker: ACCYY) in den Vereinigten Staaten notiert. Weitere Informationen erhalten Sie aufwww.group.accor.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok.Informationen zu ALL - ACCOR LIVE LIMITLESSALL - Accor Live Limitless ist eine Buchungsplattform und ein Treueprogramm, die das Accor-Erlebnis während und über das Hotel hinaus verbessert. Die Buchungsplattform von ALL ermöglicht eine nahtlose Verbindung zu Accor-Hotels von über 40 Hotelmarken in 110 Ländern und bietet eine unübertroffene Auswahl an Aufenthalten zum besten Preis, während das Treueprogramm Zugang zu einer Vielzahl von Prämien, Dienstleistungen und Erlebnissen bietet, insbesondere mit über 90 strategischen Partnern. ALL unterstützt seine Mitglieder dabei, ihre Leidenschaften jeden Tag mit über 2.000 Veranstaltungen weltweit auszuleben, von lokalen Entdeckungen über die größten Sport- und Musikveranstaltungen des Jahres bis hin zu Meisterkursen für Köche. ALL - Accor Live Limitless ist das von Reisenden am häufigsten ausgezeichnete Treueprogramm. Kontakt für Medienarbeit: Line Crieloue, VP Group External Communications, line.crieloue@accor.com; Mélanie Mahiette, External Communications Manager, melanie.mahiette@accor.com