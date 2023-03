München (ots) -Mit Dr. Sebastian Schömann hat Bain & Company einen weiteren Experten gewonnen, der über langjährige Erfahrung in puncto digitaler und technologiegetriebener Transformation von Unternehmen verfügt. Seit dem 1. März 2023 ist er Partner am Münchner Standort. Als Mitglied der Praxisgruppe Digital Transformation wird er Kundenunternehmen insbesondere in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in der gesamten EMEA-Region beraten."Angesichts der zahlreichen Krisen, mit denen die Wirtschaft derzeit konfrontiert ist, hat die Digitalisierung noch einmal an Bedeutung gewonnen. Sie ist nicht nur Wegbereiterin für Innovationen und einen maßgeschneiderten Kundenservice, sondern auch ein Effizienzhebel", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Mit Sebastian Schömann verstärkt uns ein Partner, der dank seiner tiefgreifenden Expertise unsere Kundenunternehmen sicher und kompetent durch die anspruchsvolle digitale Transformation begleiten wird."Spezialisiert ist Schömann auf die Erstellung digitaler Geschäftsmodelle und deren operative Umsetzung, wobei es sämtliche Firmenebenen und -bereiche mit all ihren Besonderheiten zu berücksichtigen gilt. Dabei steht besonders die Konsumgüterindustrie im Fokus des 42-Jährigen. "Die digitale Transformation ist eine Notwendigkeit für Unternehmen, wollen sie in der aktuellen Situation wettbewerbsfähig bleiben", betont der Digitalexperte. "Der Erfolg erfordert dabei mehr als nur technologische Innovation - er setzt eine umfassende Umgestaltung von Geschäftsmodellen, Firmenkultur und Prozessen voraus."Schömann bringt mehr als 15 Jahre internationale Beratungserfahrung mit. Zuletzt war er Partner bei Kearney, wo er den Bereich Digital Transformation auf globaler und europäischer Ebene verantwortete. Schömann hat Betriebswirtschaftslehre an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt studiert und dort auch zum Bereich Organisationsforschung promoviert.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheider:innen weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 64 Büros in 39 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kundenunternehmen. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partnerschaften aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen dafür, dass wir für unsere Kundschaft bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. In den kommenden zehn Jahren werden wir weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar in Pro-Bono-Projekte investieren. Wir unterstützen Organisationen, die sich den aktuellen Herausforderungen in den Bereichen Bildung, Umwelt sowie wirtschaftliche Entwicklung stellen und sich für Gleichberechtigung in jeder Hinsicht engagieren. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kundenunternehmen und sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben.Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de, www.bain.at, www.bain-company.chFolgen Sie uns auf: LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bain-and-company/), Facebook (https://www.facebook.com/bainandcompanyDE/), Instagram (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/bainkarriere/)Pressekontakt:Patrick PelsterBain & CompanyTel.: +49 89 5123 1524patrick.pelster@bain.comOriginal-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19104/5462733