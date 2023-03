Nach den Berufstätigen und Ruheständlern erhalten nun auch Studenten eine Energiepreispauschale. Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen Von Stefan Rullkötter 1. Wer ist anspruchsberechigt?Anspruch auf 200 Euro extra vom Staat haben alle, die am 1. Dezember 2022 an einer Hochschule eingeschrieben oder zu diesem Zeitpunkt in einer Fachschulausbildung waren. An Fachschulen werden beispielsweise Erzieher, Techniker und Betriebswirte ausgebildet. ...

