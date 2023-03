EQS-News: Francotyp-Postalia Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Francotyp-Postalia Holding AG: Neuer Großaktionär bei Francotyp-Postalia



14.03.2023 / 10:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neuer Großaktionär bei Francotyp-Postalia Berlin, 14. März 2023 - Die Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN DE000FPH9000) wurde informiert, dass die Obotritia Capital KGaA mit Wirkung vom 7. März 2023 ihre Aktien (vormals 28,01 %) an der Francotyp-Postalia Holding AG vollständig veräußert hat. Neue Großaktionärin ist die OSP Alpha Management Limited, die nun 25,34 % der Anteile an der Gesellschaft hält. Hinter OSP Alpha Management steht Dr. Dirk Markus. Der Vorstand von FP begrüßt den Einstieg der neuen Großaktionärin und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Anteilseigner. FP wird am 27. April 2023 den Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen und bestätigt weiterhin die Prognose für das Jahr 2022. In den ersten neun Monaten 2022 konnte FP sowohl Umsatz als auch Gewinn deutlich steigern. Der Konzernumsatz erhöhte sich um 26,8 % auf 188,7 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 41,4 % auf 22,4 Mio. Euro. Seit Frühjahr 2021 setzt FP das Transformationsprogramm FUTURE@FP konsequent um. Ziel ist es, die FP Gruppe in einen nachhaltig profitablen, internationalen Technologiekonzern zu wandeln. Die Ergebnisse zeigen, dass die Maßnahmen greifen und der eingeschlagene Wachstumskurs bei gleichzeitiger operativer Verbesserung in allen Geschäftsbereichen konsequent fortgesetzt wird. Für Investor Relations Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Anna Lehmann Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: ir@francotyp.com Über Francotyp-Postalia: Die börsennotierte Francotyp-Postalia Holding AG mit Sitz in Berlin ist die Holdinggesellschaft der weltweit tätigen FP-Gruppe (FP). FP ist ein Experte für Lösungen, die das Büro- und Arbeitsleben einfacher und effizienter machen. FP hat die folgenden Geschäftsbereiche: Digital Business Solutions, Mailing, Shipping & Office Solutions sowie Mail Services. Im Geschäftsbereich Digital Business Solutions optimiert FP die Geschäftsprozesse der Kunden und bietet Lösungen wie elektronische Signaturen, Hybrid-Mail, Input/Output-Management für physische und digitale Dokumente sowie die datengetriebene Automatisierung komplexer Geschäftsprozesse. Im Geschäftsbereich Mailing, Shipping & Office Solutions ist FP der weltweit drittgrößte Anbieter von Mailingsystemen und Marktführer in Deutschland, Österreich, Skandinavien und Italien. FP ist in 15 Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und in vielen weiteren Ländern mit einem eigenen Händlernetz vertreten. Im Geschäftsbereich Mail Services bietet FP die Konsolidierung von Geschäftspost an und gehört zu den führenden Anbietern in Deutschland. Im Jahr 2021 erwirtschaftete FP einen Umsatz von mehr als 200 Mio. Euro.



14.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com