Linz (www.anleihencheck.de) - Eine sinkende Inflationserwartung für die USA und eine bereits eingepreiste Zinsfantasie sind die Gründe für die aktuelle US-Dollar Schwäche, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Währungspaar kämpfe mit der Chartmarke von 1,0700. Heute würden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Bestätige sich die nachlassende Inflationsdynamik, habe EUR/USD in den nächsten Tagen Potenzial bis 1,0800. (14.03.2023/alc/a/a) ...

