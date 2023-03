Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Deka-EZB-Kompass legte im Februar geringfügig auf 37,5 Punkte zu, so die Analysten der DekaBank.Seine Konjunktursäule habe sich leicht verbessert, sei aber unter der Nulllinie geblieben, während die Finanzierungssäule weiter in den positiven Bereich vorgedrungen sei. Unterdessen notiere die Inflationssäule seit Anfang des Jahres nicht mehr an ihrer technischen Obergrenze von 100 Punkten. Die Seitwärtsbewegung des EZB-Kompasses in den vergangenen Monaten trotz erheblicher Leitzinserhöhungen und die uneinheitliche Entwicklung seiner drei Säulen würden zum Ausdruck bringen, dass der angemessene Kurs der Geldpolitik derzeit mit erheblicher Unsicherheit behaftet sei. Diese nehme noch zu durch die Ereignisse rund um die US-amerikanische Silicon Valley Bank, auch wenn unmittelbare Auswirkungen auf den Euroraum noch nicht abzusehen seien. ...

