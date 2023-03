Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) verzeichnete im Februar in einem sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten schwierigen Umfeld eine Wertminderung in Höhe von 0,5%, so die Experten von Sauren.Die Kapitalmarktzinsen seien im Februar wieder deutlich angestiegen. Die deutsche Umlaufrendite habe im Monatsultimovergleich von 2,28% auf 2,68% zugelegt. In den USA habe sich die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe von 3,51% auf 3,92% erhöht. Alle bedeutenden Segmente der Rentenmärkte hätten den Monat mit Kursverlusten abgeschlossen. Die flexiblen Rentenfonds des Portfolios hätten sich diesem Umfeld nicht entziehen können und mehrheitlich Verluste aufgewiesen. ...

