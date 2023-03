Stavenhagen (ots) -Zwei beliebte Klassiker im Kinderzimmer haben für die neueste Kundenaktion bei Netto Deutschland zusammengefunden: Murmeln und Dinosaurier!Ab dem 20. März 2022 startet die Aktion, bei der es Murmeln aus Glas mit 24 verschiedenen Dinosaurier-Motiven zum Sammeln gibt. Pro 15 Euro Einkaufswert bekommen Netto-Kundinnen und Kunden im Aktionszeitraum von acht Wochen ein Päckchen mit einer Murmel gratis*. Weitere Murmeln können außerdem in Päckchen à zwei Stück für 0,50 Euro pro Packung erworben werden. Für echte Murmel-Fans werden weitere Artikel angeboten: eine große DINO-Murmelbahn, ein Erweiterungsset für die Murmelbahn, ein Murmelteller und eine Murmel-Sammelbox.Als besonderes Highlight sind in den Gratis-Päckchen insgesamt drei goldene Murmeln versteckt: Wer eine der goldenen Murmeln findet, hat einen Netto-Einkaufsgutschein im Wert vom 1.000 EUR gewonnen.Wer noch mehr über die Dinos erfahren möchte, kann sich zusätzlich eine App herunterladen, in der sich Informationen über die Dinosaurier, eine Video-Aufbauanleitung für die Murmelbahn und ein Memo-Spiel befinden. In der App gibt es außerdem die Möglichkeit, die Murmeln digital zu sammeln, um sich einen Überblick über die eigene Sammlung zu verschaffen.* ausgenommen davon sind Tabakwaren, Verlagserzeugnisse, Pfand, Gutscheine und preisgesenkte ArtikelÜber NettoNetto betreibt in Deutschland 343 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGTimo SchroedelE-Mail: timo.schroedel@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: kg@kirsten-gess-consulting.deOriginal-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144829/5462855