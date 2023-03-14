DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. 21/23 DE000HLB41B7 BAW/UFN
LB.HESS.-THR.IS.19/24 DE000HLB4W20 BAW/UFN
LB.HESS.THR. IHS 19/31 DE000HLB4X03 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. 20/23 DE000HLB4Y69 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.-THR. 21/23 DE000HLB41B7 BAW/UFN
LB.HESS.-THR.IS.19/24 DE000HLB4W20 BAW/UFN
LB.HESS.THR. IHS 19/31 DE000HLB4X03 BAW/UFN
LB.HESS.-THR. 20/23 DE000HLB4Y69 BAW/UFN