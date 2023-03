Köln (ots) -Die Pleite der Silicon Valley Bank wird voraussichtlich enorme Konsequenzen für die Finanzwelt haben. Immerhin: Die Einlagen der Kunden sollen geschützt sein, teilte das US-Finanzministerium mit.Die Silicon Valley Bank (SVB) ist für viele Start-Ups und Technologiefirmen wichtig. Kunden der Bank kommen auch aus Europa und aus Deutschland, die nun von der Bankenpleite betroffen sind und fürchten, nicht mehr an ihr Geld heranzukommen. In den USA sind Einlagen nur bis maximal 250.000 Dollar abgesichert.Nun gab es immerhin leichte Entwarnung, erklärt die internationale Wirtschaftskanzlei MTR Legal Rechtsanwälte, die einen Schwerpunkt ihrer Beratung im Bankrecht hat. Denn nach Angaben des US-Finanzministeriums und der US-Notenbank sollen alle Einlagen der Bankkunden geschützt sein. Durch die Maßnahme soll ein "Flächenbrand" verhindert werden. Kunden der SVB können nun wieder über ihr Geld verfügen.Die SVB hatte vor wenigen Tagen mitgeteilt, einen Verlust von rund 1,8 Milliarden Euro Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien ausgleichen zu wollen. Das ging schief. Der Aktienkurs stürzte ab und viele SVB-Kunden zogen ihr Geld daraufhin ab und stürzten die SVB in die Insolvenz.Kunden der Silicon Valley Bank, die Probleme haben, an ihr Geld zu kommen, können sich an die im Bankrecht erfahrenen Anwälte von MTR Legal Rechtsanwälte wenden.https://www.mtrlegal.com/rechtsberatung/bankrecht.htmlMTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH www.mtrlegal.com ist eine wirtschaftsrechtliche ausgerichtet Rechtsanwaltskanzlei. Die Anwälte beraten insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht, Kapitalmarktrecht und Bankrecht, IT Recht, IP Recht und Vertriebsrecht. Mandanten sind nationale und internationale Gesellschaften und Unternehmen, institutionelle Anleger und Private Clients. MTR Rechtsanwälte sind international tätig und befinden sich in Köln, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltMTR Rechtsanwaltsgesellschaft mbHKonrad Adenauer Ufer 8350668 Köln+49 221 9999220info@mtrlegal.comhttps://www.mtrlegal.comOriginal-Content von: MTR Rechtsanwälte, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136523/5462904