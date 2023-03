Die Heizölpreise sind in Österreich leicht und in Deutschland und der Schweiz erneut deutlich gestiegen. Die westlichen Sanktionen verschieben die Käufermacht für fossile Energien nach Asien. Eine potentiell zu hohe Inflation in den USA und eine zu niedrige Inflation in China sorgen für Abwärtsdruck bei den Ölpreisen. Sowohl die Rohölsorten, der Euro als auch ICE Gasoil starten mit Verlusten in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...