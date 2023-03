Die Nervosität der Marktteilnehmer spiegelt sich derzeit an den Anleihemärkten wider. Eine Flucht in Anleihen wegen der Banken-Krise ließen Renditen von Staatsanleihen so stark schwanken wie zuletzt Anfang der 80er-Jahre. Die 2-jährige Anleiherendite fiel beispielsweise innerhalb von nur drei Handelstagen von einem Hoch bei 5,08% auf einen Tiefpunkt von 3,83%. Solche starken Schwankungen gab es ...

