DJ MARKT USA/Etwas fester erwartet - Inflationsdaten im Blick

Mit kleineren Aufschlägen wird die Wall Street am Dienstag zum Start erwartet. Allerdings werden vor Börsenstart noch Inflationsdaten publiziert, die angesichts der Turbulenzen im Bankensektor an Bedeutung gewonnen haben. Diese Turbulenzen hatten an den Märkten die Spekulation ausgelöst, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen stoppt - die Wahrscheinlichkeit dafür wird an den Futures-Märkten inzwischen mit 44,6 Prozent beziffert. Doch bedarf es hierfür möglicherweise eines nachlassenden Inflationsdrucks.

Sollten die Verbraucherpreise unter der erwarteten Jahresrate von 6 Prozent liegen, könnten sich die Anleger darauf einstellen, dass die Fed die geldpolitischen Schrauben lockert, um die Märkte zu stützen. Sollte sich die Inflation jedoch als hartnäckiger erweisen als befürchtet, dürfte die Unsicherheit am Markt zunehmen. Dann stelle sich die Frage ob die Fed ihren Kampf gegen die Inflation trotz der Turbulenzen im Finanzsektor fortsetzen wird oder ob sie stillhält, weil sie befürchtet, dass ihre Straffungspolitik bereits zu viel Schaden angerichtet hat.

"Es gibt jetzt einen massiven Mangel an Konsens am Markt darüber, was die Fed tun sollte und was sie tun wird", so die Swissquote Bank. In jedem Fall rechnen Teilnehmer in nächster Zeit mit erhöhter Volatilität an den Märkten.

Derweil wurden zwei Änderungen im S&P-500 angekündigt. Bunge und Insulet ersetzen Signature Bank und SVB. Bunge klettern vorbörslich um 8,3 Prozent, Insulet stiegen nachbörslich um 0,2 Prozent.

Einige Titel von kleineren Finanzinstituten erholen sich von den kräftigen Verlusten der vergangenen Tage. So gewinnen First Republic Bank 22 Prozent, nachdem sie am Montag fast 62 Prozent niedriger geschlossen hatten. KeyCorp gewinnen 13,8 Prozent nach Verlusten von 27 Prozent am Vortag.

Der Aktienkurs von United Airlines fällt um 6 Prozent, nachdem die Fluggesellschaft vor schwächeren Reisetrends im Januar und Februar gewarnt hat. Die Aktien von Gitlab knicken um 14,5 Prozent ein, nachdem der Ausblick auf das laufende erste Quartal und das Geschäftsjahr enttäuscht hat.

