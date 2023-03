Bonn (www.anleihencheck.de) - Das alte Sprichwort "Eine Woche ist in der Politik eine lange Zeit" trifft sicherlich auf das zu, was Investoren letzte Woche an den Finanzmärkte erlebt haben, so die Analysten von Postbank Research.Märkte seien durch neue Datenveröffentlichungen und Nachrichtenereignisse hin und her geworfen worden und die Woche habe schließlich mit einem Kursrückgang des S&P 500 von -4,55% geendet. Der Anstieg der Volatilität habe begonnen, als der FED-Vorsitzende Powell vor dem US-Kongress und Investoren eine deutliche Botschaft vermittelt habe: Die Inflationssituation sei nicht akzeptabel und künftige Makrodaten könnten durchaus zu einer weiteren Leitzinsanhebung von 50 Basispunkten (BP) am Ende des Monats führen. Darauf hätten die Märkte reagiert und eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 50 BP am 22. März eingepreist. ...

