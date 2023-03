Quectel Wireless Solutions, ein global operierender Anbieter von IoT-Lösungen, meldet heute, dass sein jüngstes intelligentes Modul mit maschinellen Berechnungs- und Edge-Intelligence-Funktionen die Farbsortierbranche durch höhere Effizienz und Präzision revolutioniert. Durch den Einsatz des leistungsstarken Smart Moduls SG560D von Quectel sorgt die Lösung für eine verbesserte Farbsortierung von Industriematerialien. Diese können mit einer Kombination von maschineller Bildverarbeitung und Edge-Intelligence-Funktionen durch ein visuelles Identifikationssystem verarbeitet werden. So können Objekte automatisch nach Farbe und Form sortiert werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005131/de/

Quectel showcases industrial smart color sorter solution with edge intelligence at Embedded World 2023

Die innovative Farbsortieranwendung für die industrielle Materialhandhabung nutzt das Smart Modul Quectel SG560D, das auf dem Qualcomm Chipsatz QCS6490 basiert, sowie zusätzliche integrierte Hardware wie Kameras, Lampen und Druckluftpistolen. Die Lösung ist in der Lage, ein breites Spektrum an Texturen, Farben und Materialien zu erkennen und zu sortieren, darunter Lebensmittel wie Reis, Weizen, Mais, Sojabohnen, Samen, Nüsse und Salz, Gegenstände aus Kunststoff wie beispielsweise Kunststoffteile, Kunststoffgranulat und Flaschenverschlüsse sowie Mineralien wie Quarzstein, Quarzsand, Perlen, Marmor und andere mehr.

"Als weltweit führendes Unternehmen ist Quectel bestrebt, seinen Kunden aus allen Branchen die neuesten innovativen Technologien zur Verfügung zu stellen. Wir sind stolz darauf, Innovationen in wichtigen Industriezweigen wie der Farbsortierung voranzubringen, in denen Bildverarbeitung, Edge Computing und Robotikanwendungen der nächsten Generation durch kürzere Markteinführungszeiten, höhere Produktivität und erhebliche Kosteneinsparungen ganze Branchen transformieren", so Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions.

Bei der intelligenten Farbsortierlösung kommt ein innovatives visuelles Erkennungssystem zum Einsatz, das die Farbsortierung von Objekten in großen Mengen mit vier gleichzeitig arbeitenden Kameras und einer Genauigkeitsrate von weniger als 1:200.000 Fehlern ermöglicht. Darüber hinaus können mit der Lösung die Betriebs- und Arbeitskosten erheblich gesenkt werden.

Das leistungsfähige Smart Modul SG560D von Quectel ist mit einer Qualcomm® Kryo 670 CPU auf Basis der Technologie Arm v8 Cortex und mit einem Qualcomm® Adreno 642L Grafikprozessor ausgestattet. Darüber hinaus verfügt das Modul über zwei HVX-Einheiten für eine leistungsstarke digitale Signalverarbeitung (DSP). Dies sorgt für überlegene Rechenleistung, was eine schnelle, qualitativ hochwertige Datenverarbeitung und schnellere datengestützte Entscheidungen ermöglicht. Tests haben gezeigt, dass das Modul SG560D eine Rechenleistung von bis zu 14 TOPS (Trillion Operations per Second, also Billionen Operationen pro Sekunde) erreichen kann.

Das Modul SG560D unterstützt zudem 5G New Radio (NR), Wi-Fi 6E-Bänder auf 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, Dual-Band Simultaneous (DBS), Wi-Fi 2x2 MU-MIMO und Bluetooth 5.2, was die Netzabdeckung deutlich verbessert und die Übertragungsraten in verschiedenen Anwendungsszenarien erhöht.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie Quectel auf der Embedded World 2023 in Halle 3 an Stand 318. Dort werden wir die Smart-Modul-Lösungen von Quectel mit maschineller Bildverarbeitung und Edge-Funktionen demonstrieren.

Über Quectel

Quectels Begeisterung für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, der auf hervorragenden Support und Service gestützt ist.

Mit unserem wachsenden globalen Team von mehr als 4.000 Expertinnen und Experten setzen wir die Standards für Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, WLAN- und Bluetooth-Module, Antennen und IoT-Konnektivität.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230314005131/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Phil Rawcliffe, Head of Communications

phil.rawcliffe@quectel.com