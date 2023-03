Um die 60 Euro müssen aktuell für die meisten neuen Spiele auf Nintendos Konsole Switch bezahlt werden. Künftig könnte dieser Preis noch weiter steigen. Wer sich ein neues Spiel für eine der beliebten Konsolen kaufen will, muss oft tief in die Tasche greifen. Was einmal 40 oder 50 Euro waren, sind heute oft um die 60 Euro. Bereits Ende des Jahres 2022 kündigten Microsoft und Sony an, dass Games aus dem eigenen Stall für die Xbox und Playstation künftig noch einmal zehn Euro teurer werden. Die ganz großen Titel sollen dabei sogar bis zu 80 Euro auf der Xbox und sogar 90 Euro für die Playstation-Version kosten. Auch EA und Ubisoft hoben die Preise bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...