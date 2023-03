Die SVB-Pleite und die damit verbundene Banken-Krise bestimmen weiterhin das Geschehen an den Finanzmärkten. An den Aktienmärkten haben wir zuletzt deutliche Kursverluste gesehen. Doch die US-Indizes S&P 500, Nasdaq und Dow Jones konnten sich im gestrigen Handel stabilisieren und einen Pullback starten. Das lag vor allem an den Notfallmaßnahmen, die das US-Finanzministerium zusammen mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...