Die Volkswagen Bank hebt die Zinsen für das Tagesgeldkonto und das Sparkonto kräftig an. Die Volkswagen Bank (Volkswagen Financial Services) wird schon bald die Zinsen deutlich erhöhen. Für das Tagesgeldkonto ("Plus Konto" ) werden die Zinsen für Bestandskunden von zuvor 0,40 Prozent am 30. März 2023 auf dann 0,65 Prozent angehoben. Der Satz für Neukunden beim so genannten "Plus Konto TopZins" bleibt unverändert bei 2,0 Prozent für die ersten vier ...

