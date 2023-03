Hamburg (www.fondscheck.de) - Jahrelang waren Anleihen bei Investoren das ungeliebte Kind in der Asset Allocation, so Portfoliomanager Vladislav Krivenkov von der nordIX AG im Kommentar zum nordIX Treasury plus (ISIN DE000A2DKRH6/ WKN A2DKRH).Aktien schienen in der Zeit des politisch gewollten billigen Geldes das A und O der Geldanlage, sodass diese Anlageklasse immer wieder mit dem bekannten Akronym "TINA" ("There is no alternative") für alternativlos erklärt worden war, so Krivenkov. Doch das Bild ändere sich nun: "Anleihefonds verzeichnen seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wieder kräftige Zuflüsse - denn die Zeit der politisch abgeschafften Zinsen ist vorbei. Die Einstandsrenditen bei Unternehmensanleihen sind so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr und liegen mit durchschnittlich vier Prozent derzeit 20-mal so hoch wie Mitte 2021", sage Vladislav Krivenkov, Portfoliomanager der nordIX AG aus Hamburg. Das Haus befasse sich seit der Gründung 2009 ausschließlich mit Anleihen und Derivaten und biete derzeit mit dem "nordIX European Consumer Credit", dem "nordIX Renten plus", dem "nordIX Basis" und dem "nordIX Treasury plus" vier Anleihefonds an, die jeweils als institutionelle und Retail-Tranchen erhältlich seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...