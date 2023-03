Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - In einem normalen Wirtschaftsumfeld verfolgt die Federal Reserve hauptsächlich zwei Ziele: Preisstabilität und Vollbeschäftigung, so Eric Vanraes, Head of Fixed Income und Portfoliomanager des Strategic Bond Opportunities Fund (ISIN IE00BF55G735/ WKN A2PA88) von Banque Eric Sturdza SA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...