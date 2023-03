DJ Thyssenkrupp investiert 150 Mio Euro in neue Elektroband-Anlage

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stahlsparte von Thyssenkrupp investiert rund 150 Millionen Euro in eine neue Glüh- und Isolierlinie am Standort Bochum und verstärkt sich damit im Geschäft mit der Elektromobilität. Die Anlage werde bis zu 218.000 Tonnen nicht kornorientiertes Elektroband jährlich herstellen, teilte das Unternehmen mit. Projektpartner ist wie bei der neuen Direktreduktionsanlage in Duisburg der Anlagenbauer SMS group aus Düsseldorf.

Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für 2024 geplant. Mit dem modernen und energieeffizienten Aggregat können der Mitteilung zufolge noch dünnere Elektrobänder mit besonders homogenen mechanischen und magnetischen Eigenschaften hergestellt werden, die auf die Anforderungen hocheffizienter Motoren ausgelegt sind, wie sie vor allem in Elektrofahrzeugen zum Einsatz kommen.

March 14, 2023

