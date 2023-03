Baden-Baden (ots) -Comedians widmen sich den Problemen der Gegenwart / ab 17. März 23 im Ersten und in der ARD Mediathek / u. a. mit Mirja Boes, Olaf Schubert, Tahnee und Chris TallIn der neuen sechsteiligen Show "Comedy rettet die Welt!" (SWR/NDR/BR) stellen sich vier mutige, wöchentlich wechselnde Comedians den kleinen und großen Problemen der Gegenwart. Ihre Themenauswahl: urkomisch, aber dennoch stets relevant und mit echten Erkenntnissen! Woche für Woche retten die selbsternannten Expert:innen in den 30-minütigen Folgen auf überraschende Weise hochprofessionell mit viel Humor die Welt - zumindest ein bisschen. Zu sehen ab 17. März 2023 freitags um 21:45 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek.Sechs Shows, 16 Weltretter:innenTageszeitungen, Push-Benachrichtigungen, Sondersendungen - tagtäglich prasseln im Minutentakt neue Schlagzeilen auf die Menschen ein. Wer soll da noch den Überblick behalten? Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden? Und vor allem: Wer findet Lösungen für all diese Probleme? Die Antwort lautet: die neue Freitagabend-Show "Comedy rettet die Welt!" Unter anderem mit Olaf Schubert, Lisa Feller, Paul Panzer, Mirja Boes, Simon Pearce, Chris Tall, Mike Krüger, Matthias Matschke, Tahnee, Michael Mittermeier und Meltem Kaptan."Comedy rettet die Welt!":Sechs Folgen ab 17. März, freitags 21:45 Uhr, Das Erste und in der ARD Mediathek.Folge 1 am 17. März mit Mirja Boes, Lisa Feller, Simon Pearce und Matthias MatschkeFolge 2 am 24. März mit Mirja Boes, Michael Mittermeier, Paul Panzer und SashaFolge 3 am 31. März mit Mike Krüger, Martin Rütter, Mirja Boes und Esther SchweinsFolge 4 am 14. April mit Mike Krüger, Matthias Matschke, Chris Tall und Meltem KaptanFolge 5 am 21. April mit Mirja Boes, Michael Mittermeier, Paul Panzer und Olaf SchubertFolge 6 am 28. April mit Lisa Feller, Atze Schröder, Tahnee und AbdelkarimProduziert wird die Koproduktion von SWR, NDR und BR von Constantin Entertainment.Weitere Infos zur Sendung unter http://swr.li/comedy-rettet-die-weltFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)SWR.de/kommunikationtwitter.com/SWRpresseNewsletter: "SWR vernetzt", http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Claudia Gabler, Tel. 07221 929 23273, claudia.gabler@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/5463322