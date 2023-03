Eine Erholungsbewegung bei den in den Vortagen unter Beschuss geratenen US-Regionalbanken und Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen bescheren den wichtigen US-Indizes eine Verschnaufpause. Der Dow Jones steigt am Dienstag 45 Minuten nach dem Handelsstart um mehr als 370 Punkte auf 32.191 Punkte. Der Anstieg entspricht einem Plus von 1,2 Prozent. Für den marktbreiten S&P500 geht es ebenso wie für den technologielastigen Nasdaq Composite um 1,7 Prozent nach oben. Alle aktuellen Entwicklungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...