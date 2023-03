Hannover (www.anleihencheck.de) - Stark wie erwartet kamen die US-Verbraucherpreise rein: Im Februar stieg die Gesamtrate um 0,4% M/M, die Kernrate sogar um 0,5% M/M, so die Analysten der Nord LB.Basisbedingt allerdings sei die Inflationsrate den achten Monat in Folge auf nunmehr 6,0% Y/Y zurückgegangen, die Kernrate den fünften Monat in Folge auf jetzt 5,5% Y/Y. Für die FED gehe die Entschleunigung des Preisauftriebs zu langsam voran. Eine erneute Zinsanhebung um 25 Basispunkte auf der nächsten FOMC-Sitzung Ende März schien lange eine ausgemachte Sache zu sein, so die Analysten der Nord LB. Ziemlich sicher würden daran nun auch die Turbulenzen bei einigen regionalen US-Banken nichts ändern. Denn die Inflation sei noch keineswegs tot! Doch die konjunkturellen wie auch bankenbilanziellen Risiken würden ganz offensichtlich nun zunehmen: Es sei kein Geheimnis, dass solch massive Zinsanhebungen in Phasen derartig hoher Inflationsraten in der Vergangenheit immer eine Rezession zur Folge gehabt hätten. Malen wir den Teufel nicht gleich an die Wand - doch wachsam bei diesen Themen müssen wir schon sein, so die Analysten der Nord LB. Leider herrsche derzeit wieder zunehmend dichter Nebel - und das nicht nur im Silicon Valley? (14.03.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...