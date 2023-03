Düsseldorf (www.fondscheck.de) - Bereits im Februar kämpften einige Landstriche in Frankreich oder auch Italien mit den Folgen außergewöhnlicher Trockenheit, so die Experten von ODDO BHF Asset Management.Wasserknappheit sei ein globales Problem. "Zur Entschärfung der Wasserkrise gibt es zwei Haupthebel", schreibe Nicolas Jacob, Fondsmanager des ODDO BHF Green Planet (ISIN LU2189930105/ WKN A2QGES, CR EUR ACC; ISIN LU2189930790/ WKN A2QGEX, DR USD DIS), in einem aktuellen Marktkommentar. "Zum einen lässt sich Nachfrage rationalisieren, also durch effizientere Nutzung weniger Wasser verbrauchen. Zum andren lassen sich die verfügbaren Ressourcen durch Meerwasserentsalzung erhöhen." Für Anleger ergäben sich in diesem Bereich Anlagechancen. Während die Bevölkerung weiter wachse, sei die Verfügbarkeit von Süßwasser für Landwirtschaft, Industrie, Ernährung und Gesundheit begrenzt und sinke sogar. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...