Der CAD/CAM/BIM-Spezialist Mensch und Maschine Software SE (ISIN: DE0006580806) beschreibt im heute vorgestellten Geschäftsbericht 2022, wie dank gutem Neugeschäft bei eigener Software und dynamischem Bestandsgeschäft im Systemhaus neue Rekordwerte bei Umsatz, Ertrag und Cashflow erreicht wurden. Der Konzernumsatz stieg auf EUR 320,48 Mio (Vj 266,16 / +20%), wovon 41,9% in Deutschland und 58,1% in über 70 Ländern innerhalb Europas und in aller Welt erzielt wurden. Der Rohertrag nahm auf EUR 161,14 Mio (Vj 138,42 / +16%) zu, mit EUR 87,48 Mio (Vj 76,13 / +15%) aus Software und EUR 73,66 Mio (Vj ...

Den vollständigen Artikel lesen ...