US-Inflationsdaten für Februar & aktuelle Informationen auf Instagram

Nach den Rekordwerten bei der Inflation im vergangenen Jahr war die Gesamtinflation zuletzt wieder gesunken. Dieser Trend wird nun mit den Februar-Daten weiter bestätigt.



Die Verbraucherpreise für den Februar stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,0% und damit weniger als im Januar, in dem die Inflationsrate noch 6,4% betrug. Im Vergleich zum direkten Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,4%, was auch hier unter dem Januar-Wert liegt, der noch bei 0,5% lag. Entwarnung kann jedoch noch nicht gegeben werden, da die Inflationsrate weiterhin deutlich über dem Ziel von 2% liegt und besonders die hartnäckige Kerninflation weiter Sorgen bereitet. Die nun veröffentlichten Daten werden weiter einen großen Einfluss auf den nächsten Zinsentscheid der FED haben, der für die kommende Woche mit Spannung erwartet wird.









Ereignisse, wie die US-Inflationsdaten oder der FED-Zinsentscheid kommende Woche können die Märkte immer stark bewegen. Umso wichtiger ist es deshalb, frühzeitig informiert zu sein. Dafür empfehlen wir Ihnen einmal auf unserem Instagram-Kanal vorbei zu schauen. Dort fassen wir am Wochenbeginn immer die wichtigsten Ereignisse der kommenden Woche zusammen. Dazu gibt es weitere aktuelle Informationen und Einblicke in die technische Analyse. Schauen Sie doch einfach mal vorbei.









