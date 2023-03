DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

LOYS GLOBAL MH B (T) D5VR DE000A0H08U6 BAW/UFN

LEONARDO UI G UI28 DE000A0MYG12 BAW/UFN

ACATIS IFK VALUE RENTEN A U2IH DE000A0X7582 BAW/UFN

BKC TREUHAND PORTFOLIO I YFP7 DE000A0YFQ92 BAW/UFN

WELTZINS-INVEST (P) 3BJ4 DE000A1CXYM9 BAW/UFN

FID.FDS-EU.MU.AS.IN.MAAGL FJ2M LU0052588471 BAW/UFN

DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF DED7 LU0052859252 BAW/UFN

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken