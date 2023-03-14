DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LOYS GLOBAL MH B (T) D5VR DE000A0H08U6 BAW/UFN
LEONARDO UI G UI28 DE000A0MYG12 BAW/UFN
ACATIS IFK VALUE RENTEN A U2IH DE000A0X7582 BAW/UFN
BKC TREUHAND PORTFOLIO I YFP7 DE000A0YFQ92 BAW/UFN
WELTZINS-INVEST (P) 3BJ4 DE000A1CXYM9 BAW/UFN
FID.FDS-EU.MU.AS.IN.MAAGL FJ2M LU0052588471 BAW/UFN
DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF DED7 LU0052859252 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LOYS GLOBAL MH B (T) D5VR DE000A0H08U6 BAW/UFN
LEONARDO UI G UI28 DE000A0MYG12 BAW/UFN
ACATIS IFK VALUE RENTEN A U2IH DE000A0X7582 BAW/UFN
BKC TREUHAND PORTFOLIO I YFP7 DE000A0YFQ92 BAW/UFN
WELTZINS-INVEST (P) 3BJ4 DE000A1CXYM9 BAW/UFN
FID.FDS-EU.MU.AS.IN.MAAGL FJ2M LU0052588471 BAW/UFN
DEKALUXTEAM AKT. ASIEN CF DED7 LU0052859252 BAW/UFN