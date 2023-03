London (www.anleihencheck.de) - Wir glauben nicht, dass es durch den Fall der Silicon Valley Bank die Gefahr der Ansteckung oder eines globalen Systemrisikos gibt, so das Anleiheteam von M&G Investments.Ja, es werde Herausforderungen für die Kunden der SVB geben und möglicherweise bedeutenden Druck auf andere Spezialkreditgeber oder Banken mit besonders schwachem Einlagengeschäft, aber nach Ansicht der Experten würden die Ereignisse der letzten Woche kein wesentliches Risiko für Anleiheinvestoren in großen, diversifizierten US-Banken darstellen, und ein noch geringeres Risiko für Anleiheinvestoren in europäischen Banken. ...

