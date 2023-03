Straubing (ots) -



Nun kommt auch noch die EU mit ihrem Sanierungszwang. Feixend hat sich der irische Grüne Ciarán Cuffe nach der Abstimmung mit dem entsprechenden Dokument, das er maßgeblich ausgeheckt hat, im Straßburger Plenum ablichten lassen. Seine Argumentation: Die Preise für Energie seien so stark gestiegen - da könnten die Europäer froh sein, dass die EU viel Geld in die Hand nehme, um sie bei der energetischen Sanierung ihrer Immobilien zu unterstützen. Das mag in der Theorie ja stimmen. Das Problem mit den Sanierungspflichten ist, dass sie etliche Eigentümer dennoch nicht stemmen können. Auch, weil Ältere kaum Chancen haben, einen Kredit zu bekommen bzw. ihn abzubezahlen. Die EU-Staaten müssen das Parlament in dieser Frage ausbremsen.



