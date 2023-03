Berlin (ots) -



Der Sozialwissenschaftler Marcel Helbig appelliert an die Politik, die Investitionen in die Bildung künftig effektiver einzusetzen, um jene Kinder und Jugendlichen zu erreichen, die eine Unterstützung benötigen. In einem Interview mit der Tageszeitung "nd.DerTag" (Mittwochausgabe) rät er davon ab, die Gelder vom Bund weiterhin nach dem Königsteiner Schlüssel zu verteilen. "Da hat nämlich Bremen anteilig so viel Geld bekommen wie Bayern, obwohl in Bremen die Armutsquote drei Mal so hoch ist", sagte Helbig, der am Leibniz-Institut in Bamberg tätig ist. Derzeit werde viel über das Startchancen-Programm diskutiert, mit dem an 4000 Schulen mit großen Bedarfen mehr investiert werden soll. "Das ist ein richtiger Schritt, weil nämlich so Benachteiligte eher die Hilfe bekommen, die sie brauchen", erklärte der Bildungsforscher. Das Programm soll eigentlich im Herbst 2024 starten, doch die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken hat gefordert, es schon bald einzuführen. Helbig untersuchte zusammen mit anderen Wissenschaftlern die Wirksamkeit von Förderprogrammen, die Bund und Länder nach der Corona-Pandemie aufgelegt haben.



