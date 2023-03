DAX und Wall Street erholen sich nach den US-Verbraucherpreisen. Die sind zwar wie erwartet ausgefallen, zeigen jedoch, dass die Inflation weiter rückläufig ist. Das wiederum schürt die Annahme, die Fed könnte beim Tempo der Zinsanhebungen auf die Bremse treten - gerade in Anbetracht der Schieflage einiger Banken und der Furcht vor einer erneuten Bankenkrise. Die nächste Zinssitzung der Fed am 22. März wird sicher eine der Spannendsten. Außerdem erfahrt Ihr in diesem Börsen.Briefing. am Abend wie ...

