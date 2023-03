© Foto: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto



Warum es sich lohnt, die neue "Fondsmanager-Galerie" anzuklicken, warum der Schweizer Aktienmarkt lockt und was an Aurubis und FREYR Battery überzeugt: Profi-Tipps im neuen Smart Investor!

Gebündelte Fonds-Expertise

Der Finanzberater und Netzwerker Thomas Jörder hat auf LinkedIn bereits den ersten Schritt gemacht und dort die "Fondsmanager-Galerie" implementiert. Auch das von Jürgen Dumschat von der AECON Fondsmarketing GmbH gestaltete Konzept ist bereits entwickelt. Der Smart Investor ist als Medienpartner mit an Bord. Im Smart Investor-Gastbeitrag erläutert Fonds-Experte Dumschat, nach welchen Kriterien die drei Fondsmuster-Portfolios zusammengestellt werden. Durch die Auswahlverfahren ist gewährleistet, dass die "Fondsmanager-Galerie" keine geschönten Bilder, sondern geprüfte Qualität bietet.

Tipp: Nicht verpassen! Aus der aktuellen Smart Investor-Ausgabe: 17 Seiten Leseprobe! Kostenlos (!) herunterladen! Top-Themen: Ausschüttungen - Dividendensaison voraus! - De-Dollarisierung: Ist Gold auf dem Weg zur Weltleitwährung? - Anleihenmarkt: Der Zins feiert Comeback - Staatsbürgerschaft: Deal - gib Du mir, dann geb' ich Dir! Das und vieles mehr im neuen Smart Investor!

Investieren am Matterhorn

Wer in Qualität investieren möchte, kommt am Schweizer Aktienmarkt nicht vorbei, so das Credo von Stephan Sola, Sola Capital. Der Schweizer Aktienexperte managt zusammen mit Kai Heinrich von der Plutos Vermögensverwaltung AG den Plutos - Schweiz Fund (WKN: A3DM2M). In der Smart Investor-Kolumne erläutert Sola, wie die Unternehmen des Landes trotz starker Währung wettbewerbsfähig bleiben und warum Nebenwerte in besonderer Weise für Investoren attraktiv sind. Darüber hinaus richtet der Portfoliomanager seinen Blick auf mögliche finanzpolitische Szenarien und führt aus, warum die Aktienmärkte bald von der Zinsseite wieder Rückenwind bekommen könnten.



Explodierender Kupferverbrauch

Udo Sutterlüty, Gründer der Sutterlüty Investment Management und Portfoliomanager des Natural Resources-Aktienfonds SUNARES (WKN: A0ND6Y), sieht bis 2035 eine Verdoppelung des Kupferverbrauchs. Im Smart Investor erläutert der Experte, nach welchen Kriterien er die einzelnen Sektoren im Fonds gewichtet, wie es um die Tech-Unternehmen aus dem Renewables-Segment steht und wie sich makroökonomische Entwicklungen auf die Investmentstrategie auswirken. Darüber hinaus führt er aus, was ihn am Kupferproduzenten Aurubis und dem Batteriehersteller FREYR Battery überzeugt.

Text: Ralph Malisch, Smart Investor u. Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion