Cathie Wood hat den größten Vertrauensbeweis der Anleger erhalten, seit ihre Strategie in der Ära des billigen Geldes auf dem Höhepunkt ihrer Popularität war. Der von ihr verwaltete ARK Innovation ETF verzeichnet aktuell rekordverdächtige Zuflüsse. Deshalb stürmen derzeit so viele Anleger in Woods Tech-ETF.Der ARK Innovation ETF verzeichnete am Freitag Zuflüsse in Höhe von 397 Millionen Dollar, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Übernachtdaten hervorgeht. Das war der größte Zufluss seit ...

