Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat Schockwellen an den Kapitalmärkten ausgelöst. Erst ging es kräftig abwärts mit den Kursen, nun wird wieder aufgeholt. Doch was genau ist bei der Bank aus dem Tech-Tal eigentlich schiefgelaufen?

Bankenpleite: Erinnerungen an Lehman Brothers wurden wach

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank könnte als kleiner Betriebsunfall in die Finanzgeschichte der USA eingehen. Doch ganz so klein ist die Pleite des auf Tech-Unternehmen fokussierten Instituts nicht. Schließlich handelt es sich hier um die bisher drittgrößte Bankenpleite der US-Geschichte. Vielen Anleger hatten schnell wieder die Finanzkrise 2008 im Bewusstsein, deren Höhepunkt die Pleite der Inverstmentbank Lehman Brothers war. Damals war das Vertrauen innerhalb und zu den Banken binnen Stunden weg und die großen Notenbanken sowie Regierungen schnürten riesige Hilfspakete. Eigentlich wollten die Aufsichtsbehörden solch ein in der Zukunft Fall vermeiden.

Doch selbst die Pleite einer mittelgroßen Bank kann Schockwellen auslösen, wie sie nun feststellen mussten. Es löste nicht nur einen Bankrun aus. Die Angst war groß, dass auch andere regional aktive Institute Probleme bekommen. Und so gab es nicht nur vor den Filialen der Silicon Valley Bank lange Schlangen, sondern auch bei vergleichbaren Instituten wie der First Republic Bank (siehe Video unten). Die Aktienkurse dieser Firmen brachen teilweise um mehr als 50 Prozent ein, holten aber einen Teil dieser Verluste wieder auf. Am Montag berichteten dann große US-Institute wie die Citibank oder JPMorgan, dass sie offenbar von Kunden dieser kleineren Banken Zuflüsse bekommen. Big ist wohl wieder beautifull!

First Silicon Valley Bank, now another bank run at First Republic Bank. There will be more. Are you ready for the next Great Depression? What are you doing to prepare? pic.twitter.com/Hr7587r70k

- Jim Secola (@Bigheadjim) March 12, 2023

Silicon Valley Bank: Was ist da schiefgelaufen?

Die Federal Reserve und die US-Bankenaufsicht haben einen klaren Schnitt bei der Silicon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...