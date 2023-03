Der Aufsichtsrat der Fabasoft AG, die bekanntlich an der Frankfurter Börse notiert, hat auf Vorschlag des Vorstandes beschlossen, dass sich die Fabasoft AG künftig freiwillig dem Deutschen Corporate Governance Kodex in der aktuellen Fassung vom 28. April 2022 im Umfang der veröffentlichten Entsprechenserklärung unterwirft. "Die im Deutschen Corporate Governance Kodex dargestellten Inhalte zur Leitung und Überwachung börsennotierter Gesellschaften sowie die dort aufgezeigten international und national anerkannten Standards nachhaltiger, transparenter und verantwortungsvoller Unternehmensführung stimmen mit den Unternehmensführungsgrundsätzen von Fabasoft überein", so die Gesellschaft.

