Media and Games Invest SE - mittlerweile in Schweden. Schaut man sich den Kursverlauf der Media and Games Invest SE (ISIN: SE0018538068) Aktie an, könnte man an operaitve Probleme oder schlechte Bilanzzahlen denken - eigentlcih aber nicht der Fall ist. Auch wenn eine einmalige Sonderabschreibung in 2022 die Ergebnisse schwächte, scheint die Media and Games Invest gut aufgestellt für weiteres Wachstum. Und hier könnte demnächst auch wieder anorganisch zugelegt werden, wie der Hauptaktionär und CEO der Gesellschaft, Herr Remco Westermann, uns mitteilte. Ein spannendes Interview über Struktur, Aufstellung, ...

