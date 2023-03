Der Preis für ein Barrel Brent-Öl purzelt weiter nach unten. Rezessionsgefahr und die US-Bankenkrise ziehen die Ölpreise in den Keller. Auch aus charttechnischer Sicht verschärft sich die Situation. So löste das Öl eine Dreiecksformation nach unten auf und generierte damit ein Verkaufssignal. Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Vortagesverluste angeknüpft. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 79,55 Dollar. Das waren 1,23 Dollar weniger als am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...