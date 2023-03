Software ist heute in so ziemlich allen Bereichen ein wichtiger Faktor, auch in der Rüstungsindustrie. Für Wartungsarbeiten ist der Zugriff auf bestimmte Systeme unabdingbar, weshalb Rheinmetall sich stets davor wehrte, die eigenen Software Konkurrenten zur Verfügung zu stellen. Nun hat das Kartellamt aber ein Machtwort gesprochen.Medienberichten zufolge wird Rheinmetall (DE0007030009) dazu verpflichtet, eine eigens entwickelte Software zur Fehleranalyse an den Konkurrenten FFG Flensburg Fahrzeugbau auszuliefern. Letzterer ist damit in der Lage, künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...