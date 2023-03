Im Plus liegt gegenwärtig die Laboratory Corporation of America-Aktie . Die Aktie kostete zuletzt 221,44 US-Dollar. Die Aktie von Laboratory Corporation of America verzeichnet derzeit eine Verteuerung von 1,00 Prozent. Sie hat sich um 2,19 US-Dollar gegenüber dem letzten Kurs des Vortags verbessert.

Den vollständigen Artikel lesen ...