Andersen Global erweitert in Europa seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit CMF Consulting (CMF), einem in Rumänien tätigen Bewertungsdienstleister.

CMF wurde 1992 gegründet und bietet eine Reihe von Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation, Hotellerie, Gesundheitswesen, Pharmazie, Lebensmittel, Einzelhandel, Gas-/Stromnetze und Gas-/Stromverteilung sowie Kraftwerke (Öl, Gas, Kohle und erneuerbare Energien) an. CMF war eines der ersten Bewertungsunternehmen in der Region und ist Marktführer. Das Unternehmen arbeitet sowohl mit rumänischen Unternehmen als auch mit internationalen Kunden eng zusammen. CMF ist spezialisiert auf die Bewertung von Unternehmen und immateriellen Vermögenswerten, von Immobilien, von Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen, und auf Kaufpreisallokationen, Werthaltigkeitsprüfungen, Fusionen und Übernahmen sowie Machbarkeitsstudien.

"Elena Apostolescu und das Team von CMF sind für ihre hervorragende Qualität und ihr Engagement für ihre Kunden und Mitarbeitenden bekannt", so Mark Vorsatz, Chairman von Andersen Global und CEO von Andersen. "Das Know-how von CMF im Bereich der Bewertungsleistungen ergänzt unser bestehendes Dienstleistungsangebot in Rumänien und stärkt unsere multidisziplinäre Plattform in Europa."

Elena Apostolescu, Managing Partner bei CMF, ergänzte dies wie folgt: "Unsere Kooperation mit Andersen Global ist eine strategische Initiative im Rahmen unserer Entwicklung zu einem führenden Anbieter von Bewertungsdienstleistungen in Europa. Wir freuen uns darauf, mit den Mitgliedsunternehmen von Andersen Global und den mit Andersen Global kooperierenden Unternehmen zusammenzuarbeiten und mit unserem Know-how und unseren Ressourcen unsere Fähigkeiten auszuweiten, Kunden aus aller Welt zu bedienen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit weltweit mehr als 13.000 Fachleute und ist über seine Mitgliedsunternehmen und Kooperationspartner an über 390 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

