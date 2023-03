NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihrer jüngsten Kursrally Tribut gezollt. Zuletzt sank der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,63 Prozent auf 113,94 Punkte, was die Rendite zehnjähriger Staatspapiere im Gegenzug auf 3,62 Prozent steigen ließ - obwohl der Schwung an den New Yorker Börsen im Handelsverlauf deutlich nachließ.

Die jüngsten US-Inflationsdaten gaben kaum Impulse. Im Februar hatten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat lediglich um erwartungsgemäße sechs Prozent zugelegt, was den niedrigsten Anstieg seit September 2021 bedeutet. Allerdings gab die Kernrate nur leicht auf 5,5 Prozent nach. Sie gilt als besonders aussagekräftig, da schwankungsanfällige Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden.

Damit bestehe für die US-Notenbank Fed keine Notwendigkeit mehr, das Zinserhöhungstempo zu beschleunigen, betonte Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Fed werde auf ihrer Sitzung kommende Woche noch eine Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte vornehmen. "Danach ist Schluss", erwartet er. Die Analysten des japanischen Finanzkonzerns Nomura rechnen nach den jüngsten Turbulenzen im US-Bankensektor sogar mit einer Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte./gl/jha/