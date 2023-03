Ein neuer Bericht besagt, dass Unternehmen jetzt handeln müssen, um die Macht des industriellen Metaversums zu nutzen, wenn sie nicht riskieren wollen zurückzubleiben

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, hat die Veröffentlichung von The Industrial Metaverse: A Game Changer for Business bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine globale Studie mit 550 CXOs in den USA, Großbritannien und Deutschland.

m Rahmen der Studie wurden Führungskräfte aus der Wirtschaft dazu befragt, wie das Metaverse aus ihrer Sicht ihre Unternehmen verändert. Die Ergebnisse der Studie lauten:

Das Metaverse wird einen transformativen Einfluss auf die Wirtschaft haben.

Unternehmen in den USA sind die schnellsten Anwender der Metaverse-Technologie.

Die Einführung des Metaverse bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich, wie z. B. Cybersicherheit, Compliance und Personalbeschaffung.

Führende Unternehmen im Metaverse nutzen es, um neue Kunden zu erreichen.

Die Mehrheit der Befragten (63 %) ist der Meinung, dass das Metaverse viele Bereiche ihres Unternehmens verändern wird. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören die Verbesserung der Geschäftstätigkeit durch ein immersiveres Erlebnis, die Förderung von Innovationen und die Verkürzung der Markteinführungszeit.

78 aller Befragten gaben außerdem an, dass ihnen das Metaverse den Aufbau neuer Geschäftsmodelle ermöglichen würde, und 56 der Befragten sehen als Hauptvorteil das Potenzial für eine höhere Kundenzufriedenheit und -bindung in den nächsten zwei Jahren.

Hinsichtlich der Einführung sind die Unternehmen in den USA am schnellsten (19 %). Dahinter folgen Unternehmen in Großbritannien (13 %) und in Deutschland (12 %). Deutsche Unternehmen werden jedoch in den nächsten zwei Jahren das Tempo erhöhen und die amerikanischen und britischen Unternehmen überholen.

Während den Führungskräften die Vorteile der Einführung dieser Technologie klar sind, erweist sich die Umsetzung in der Praxis noch immer als Herausforderung.

Nur 35 der Befragten haben derzeit Budgets und Ziele für ihre Metaverse-Pläne festgelegt; weitere 30 planen, dies in den nächsten zwei Jahren zu tun. Was die Gewährleistung der Datensicherheit und des Datenschutzes bei Metaverse-Initiativen betrifft, so gaben nur 4 der Befragten an, dies bereits getan zu haben, während 14 entsprechende Maßnahmen in den nächsten zwei Jahren planen.

Ungeachtet der Herausforderungen bei der Umsetzung ist die Bedeutung einer Führungsrolle im Metaverse-Bereich nicht zu übersehen: 34 der Befragten gaben an, dass sie dadurch neue Kunden erreichen können. Was die finanzielle Seite betrifft, so glauben 33 %, dass das Metaverse in den nächsten zwei Jahren dank geringerer Kosten und höherer Einnahmen zu einer verbesserten Rentabilität beitragen wird.

Das allgegenwärtige Qualifikationsdefizit im Bereich der Technik ist auch für Early Adopters von großer Bedeutung. Die Unternehmen beginnen, die Mitarbeiter und Kompetenzen zu gewinnen, die sie für die Entwicklung und Umsetzung ihrer Metaverse-Pläne benötigen. Für die meisten Unternehmen ist es jedoch noch zu früh: Nur 18 der Unternehmen beschäftigen 3D-Modellierer, und noch weniger verfügen über Avatar-Designer, Blockchain-Spezialisten, juristische Mitarbeiter mit Metaverse-Kenntnissen und andere Kompetenzen, die zur Unterstützung von Metaverse-Strategien erforderlich sind.

Chandra Surbhat, Vice President Practice Head, Digital Experience, Wipro Limited, erklärte: "Das Metaverse und Augmented Experience werden neue und kreative Wege für das Wachstum von Unternehmen bieten. Unsere Studie zeigt, dass diese Technologie neue Wege der Kundenansprache, der Prozessvereinfachung, der Kostensenkung und der Umsatzsteigerung eröffnen wird. Unser Bericht hebt auch die Komplexität der Nutzung dieser Technologie hervor, insbesondere die Herausforderungen in Bezug auf Compliance, ergänzende Technologien und den Aufbau der richtigen Teams. Early Adopters werden definitiv von der Sichtbarkeit ihrer Marke, der Fähigkeit zur Iteration und Feinabstimmung der Modelle und der Möglichkeit, im Metaverse eine Führungsposition einzunehmen, profitieren."

Laut der Studie stellt sich nicht die Frage, ob das Metaverse die Wirtschaft verändern wird, sondern wann die Veränderung stattfindet. Eine kleine Gruppe von Führungskräften geht voran und bereitet sich darauf vor, die Macht des Metaverse zu nutzen, um fast jeden Aspekt ihres Unternehmens zu revolutionieren, einschließlich Kundenerfahrung, interne Abläufe, Innovation, Mitarbeiterbindung und Unternehmenswachstum. Diese Unternehmen werden die Führungsrolle übernehmen und den Nachzüglern den Rang ablaufen.

Lesen Sie den vollständigen Bericht hier: https://www.wipro.com/digital/metaverse

Berichtsmethodik

Die in diesem Bericht vermittelten Erkenntnisse basieren auf einer Umfrage, die ThoughtLab im Auftrag von Wipro zwischen Oktober und November 2022 unter mehr als 550 globalen CXOs in den USA, Großbritannien und Deutschland durchgeführt hat. Alle Befragten sind leitende Entscheidungsträger, gehören zum Führungsteam und haben maßgeblichen Einfluss auf die globale Geschäfts- und Metaversestrategie und -implementierung ihres Unternehmens. Die Befragten gaben ihre Meinung mittels eines Online-Fragebogens mit mehreren Antwortmöglichkeiten ab, hatten einen durchschnittlichen Umsatz von 12,7 Mrd. US-Dollar und deckten sechs verschiedene Branchen ab:

Einzelhandel und Konsumgüter

Finanzdienstleistungen

Medien und Unterhaltung

Fertigung

Telekommunikation

Sport und Gaming

