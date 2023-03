Am 14.03.2023, stellte der Autohersteller Volkswagen den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 vor. Außerdem wurden die wichtigsten Pläne für das nächste Jahr präsentiert. Über die Pläne vom Volkswagen-Unternehmen erfahren Sie aus unserem heutigen Artikel. Investitionen für die Zukunft Im kommenden Jahr will der Volkswagen-Konzern mehr Geld in die Bereiche Elektrifizierung und Digitalisierung investieren. Die Pläne gehen noch weiter: bis 2027 möchte ...

