Die Stabilisierung der US-Börsen hat sich am Dienstag nach einer kurzen Schwäche fortgesetzt. Die drei großen US-Leitindizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 schließen jeweils deutlich im Plus. Besonders die kräftige Gegenbewegung bei den Banken-Aktien hellte dabei die Stimmung an den Märkten auf.Der Leitindex Dow Jones schloss 1,06 Prozent fester bei 32.155,40 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 1,68 Prozent auf 3.920,56 Punkte hoch. Am Vortag hatten beide Indizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...